"Batman es de izquierdas", "antes tenía más dinero" y otras respuestas de Pablo Iglesias a los niños

El líder de Podemos ha contestado a todas las dudas de los niños que le han entrevistado. En la primera parte de esta particular entrevista, Pablo Iglesias ha respondido a las preguntas sobre su vida personal , como la primera persona de la que se enamoró, qué actor le gustaría que hiciera una película sobre él o cuánto dinero tiene.

"En el bolsillo no tengo nada, pero las cuentas bancarias las puedes mirar en internet. Antes tenía más dinero, ahora por desgracia tengo una deuda de 30 años", ha comentado Iglesias al niño que le ha hecho su primera pregunta al estilo Broncano. También se ha acordado de su primer amor durante el instituto. "Se llamaba Laura y me dio calabazas. Laura, si me estás viendo, espero que te acuerdes de mí", ha comentado el secretario general de Podemos.