Isa Pantoja, sobre sus llamadas con Omar: “Reconozco las llamadas de enero, pero no las que dicen que son de abril”

Isa Pantoja ha acudido al plató de ‘El Programa del Verano’, para desmentir las llamadas que mantuvieron supuestamente Isa Pantoja y Omar Montes. La hija de la tonadillera ha admitido las llamadas realizadas en enero, cuando aún no mantenía una relación con Asraf: “Reconozco las llamadas de enero, pero no las que dicen que son de abril”. La colaboradora no entiende porque Omar no para de mentir sobre la relación que mantiene con ella, ya que desde que empezó con Asraf, solamente tuvo contacto con Omar ya que comparten productor musical.