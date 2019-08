Isa Pantoja, del suceso en Granada: “Omar me dijo que si quería que fuera a la casa y le dije que no”

Isa Pantoja ha sido muy clara con respecto al suceso ocurrido en Granda, cuando la policía acabó acudiendo a la casa cuando Omar se presentó en esta con de sus amigos. “Al principio sí que me asusto, cuando veo a tanta gente”. La llegada de Omar esa noche a la casa no era para nada esperada, por eso Isa dice reaccionar asustándose, pero que luego se tranquilizó. Asraf se encontraba en esa casa y ante esa situación se escondió y fue el que llamó a la policía al sentirse intimidado. Fue Isa la que intentó de muchas maneras convencer a Omar para que este se fuera: “Le dije que se fuera, pero él quería hablar conmigo, por eso le dije que hablaríamos al día siguiente”. Esta versión es muy diferente por la narrada por Omar, en la cual dice que estuvieron de buen rollo, que no fueron a intimidar y que la policía ni habló con ellos.