Antonio Rossi: “Si Omar fuera un buen amigo no iría al cumpleaños de Isabel Pantoja”

El cumpleaños de Isabel Pantoja se ha convertido en uno de los eventos de la semana y del mes. Tras su vuelta de ‘Supervivientes’, la tonadillera ha tenido que decidir quiénes de sus compañeros acudirán a celebrar su cumpleaños y quién no. Uno de los nombres que más suena es el de Omar Montes, el cual está invitado, pero que su ex, Isa Pantoja, no quiere ver por allí. “Si Omar fuera un buen amigo no iría al cumpleaños de Isabel Pantoja”, comentaba Antonio Rossi, el cual cree que si Omar es tan buen amigo, se apartaría a un lado para evitar crear problemas entre madre e hija. Los demás colaboradores han apoyado eso, y ven algo incoherente que Isabel Pantoja invite a alguien que su hija no quiere ver.