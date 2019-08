Mónica Hoyos, sobre Isabel Pantoja: “Puede que me utilizara”

A pesar de que Isabel llegó al programa siendo uno de los pilares más fuertes, Mónica no tenía a la cantante como rival para las pruebas. “En las pruebas de supervivencia no era mi rival”, comenta Mónica, que aunque sabía que era un rival fuerte, en ese aspecto no. Mónica también ha tenido palabras para sus otros compañeros, a los que acusa de haberle ‘bailado el agua’ a la cantante. “Creo que la más honesta con Isabel he sido yo”, comenta Mónica, que no entiende que su relación con Isabel pasara de ser buena a ser enemigas.