Ivana confirma su romance con Hugo: "Estoy enamorada y nos estamos dando otra oportunidad"

Hugo Sierra ha protagonizado una esperada exclusiva en la revista 'Lecturas' en la que ha respondido a todas las críticas que ha recibido y ha desvelado cómo es su actual situación con su ex, Adara Molinero. Además, hugo ha abierto su corazón para confesar que ama a Ivana Icardi y se arrepiente de haber roto su relación con ella.

Pocas horas después, Ivana Icardi ha estado en directo en 'El Programa de Ana Rosa', donde ha confirmado que han retomado su romance: "Estoy enamorada y estoy con Hugo. No somos novios de forma oficial, pero nos estamos viendo y nos estamos dando una oportunidad", ha asegurado.

Además, la superviviente ha confirmado que le gustaría venirse a vivir a Madrid, ciudad que habría elegido su actual pareja para mudarse y retomar su carrera profesional: "A mí me gustaría vivir en Madrid. Mi madre vive en Canarias y tener a la familia cerca me ayuda a estar mejor"

Ivana asegura que han mantenido una conversación sobre los motivos que le hicieron a Hugo romper con ella en 'Supervivientes': "Me dijo que le había sentado mal que no pensase más en él que estaba pasándolo peor que yo por la comida. Yo le contesté, pero tampoco le he machacado mucho porque ha pasado un mes de todo esto... Era aceptar su explicación o pasar página", ha explicado.