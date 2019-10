Lequio, sobre Diego Matamoros: “Tú no puedes quejarte de tus cuernos y descojonarte de los cuernos ajenos”

Los colaboradores han podido ver el enfrentamiento entre Diego y Sofía en la gala de ‘GH VIP’, antes de que entrará en plató Kiko. De este enfrentamiento creen que Diego ha pecado de acusar todo el rato a Kiko mientras que no dice nada de Estela. Además Alessandro Lequio ha dicho que ya no va a volver a sentir pena por Diego por algo que hizo en la gala: “Tú no te puedes quejar de tus cuernos y descojonarte de los cuernos ajenos”. El resto de colaboradores creen que entre Diego y Kiko se produjo un enfrentamiento de 'machitos'.