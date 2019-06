Aneth, sobre Kiko: “Lo conozco de un día, habremos cruzado dos palabras”

Si el día en que llegó Aneth al plató de ‘Supervivientes’ pudimos ver como Kiko Rivera dejo claro que no le hacia ninguna gracia la amistad de Aneth con su madre, Isabel Pantoja, podemos ver que la guerra sigue abierta, al menos por parte de Kiko Rivera, que dejo un comentario en las redes sociales , donde le deseaba que le doliera una operación, dejando claro que no traga a Aneth.

Recordemos que Aneth tiene una gran amistad con Isa Pantoja y con su madre, algo que a Kiko no le sienta muy bien, y que tampoco entiende la ex superviviente, que afirma solo conocer a Kiko de un par de ocasiones, y que apenas ha cruzado palabra con él. “Yo no tengo nada en contra de Kiko, espero que mejoren las cosas con su hermana”, declaraba Aneth, que no sabe qué ocurrirá cuando Isabel Pantoja entre al plató de ‘Supervivientes’. “No se cómo reaccionara, eso ya lo veremos cuando ocurra” finalizaba Aneth.