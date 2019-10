Cristina Tàrrega, sobre la ruptura de Kiko y Sofía: “Kiko está harto de pedir perdón”

Durante la gala de ayer, Kiko fue expulsado como candidato a ser repescado en ‘GH VIP’. A su llegada a plató, tuvo que enfrentarse primero a Sofía y más tarde a Diego. Las palabras de Kiko a Gianmarco no sentaron muy bien a Sofía, que acabó discutiendo con Kiko hasta que este decidió dar por finalizada su relación con la ganadora de ‘Gran Hermano’. Cristina Tàrrega dice haber hablado con Sofía y haberle reñido: “Kiko ayer dejó a Sofía porque está harto de dar explicaciones”. Por otro lado, los colaboradores han pensado que todo es un montaje y que estaba todo preparado desde el primer momento, como dice Lequio: “De estas dos personas no me creo nada de nada”.