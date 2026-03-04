Pedro Jiménez 04 MAR 2026 - 22:22h.

Así han reaccionado Gilbert y Helena ante el testimonio que asegura que se "enrollaron" en una discoteca

La última entrega de 'Tentaciones Privé' que se ha emitido en Mediaset Infinity deja claro una cosa: entre Helena y Gilbert hay mucho pero que mucho amor. Y es que ambos han sido pillados besándose en unas imágenes que el videopodcast presentado por Marta Peñate ha desvelado en exclusiva. Y, por si fuera poco, hay un testimonio que confirma esta relación que tienen.

Y es que no es hace mucho cuando la propia Helena Arauz hacía un vídeo a modo blog para su canal de mtmad, ‘Con garra', en donde salía con su familia y con Gilbert en la nieve y desconectando de todo. Eso, sumado a diversas informaciones que han salido a la luz -sobre todo en 'Tentaciones Privé- testifican claramente lo que era un secreto a voces.

Y es que el equipo de 'Tentaciones Privé' ha destapado un testimonio de una persona que asegura que Gilbert y Helena "se han besado".

Según dicho testimonio, el chico salió a una discoteca y se encontró a ambos "enrollándose": "Toda esta historieta de que son amigos... yo por lo que vi allí era una relación prácticamente de pareja. Que no nos vendan la moto que nos están vendiendo".