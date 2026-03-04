Logo de telecincotelecinco
Las emotivas palabras de Sonsoles Ónega y sus hermanos tras la capilla ardiente de su padre: "Ojalá podamos seguir con su legado"

Las emotivas palabras de los hijos de Fernando Ónega en la capilla ardiente.
Los tres hijos de Fernando Ónega, Sonsoles, Cristina y Fernando, han agradecido este miércoles las "muestras de cariño" recibidas por los asistentes a la capilla ardiente del periodista, que ha tenido lugar en la Casa de Galicia de Madrid, así como por la prensa.

"Estamos emocionados y conmovidos por el cariño recibido y queríamos daros las gracia por el respeto y que nos habéis hecho sentir muy orgullosos por nuestro padre, que fue también un poco padre de esta profesión", ha señalado Sonsoles Ónega ante los periodistas hacia las 18:30 horas.

Según ha comentado, les ha resultado "emocionante" escuchar y saber que su padre "siempre tuvo un minuto para escuchar a los compañeros con los que trabajó". "Ojalá podamos seguir y continuar con su legado", ha indicado. Además, Cristina ha dedicado unas palabras al Hospital Ramón y Cajal por cómo han cuidado de Fernando Ónega y de la familia.

Así ha sido la llegada de sus familiares

Numerosas personalidades del mundo del periodismo, así como importantes figuras políticas despiden hoy a Fernando Ónega, fallecido este martes a los 78 años. Los primeros en llegar han sido la mujer de Ónega, Ángela Rodrigo, de riguroso luto y portando una imagen en grande del periodista, así como los hijos del comunicador.

Visiblemente emocionada ha llegado a la capilla ardiente Sonsoles Ónega. La periodista, hija del comunicador, ha agradecido a sus compañeros periodistas su presencia allí, a la vez que se ha disculpado por no acercarse a pronunciar unas palabras a su llegada al tanatorio.

La presentadora ha llegado a la Casa de Galicia portando un rosario, arropada por sus hermanos y su pareja, Juan Montes. Su madre, Ángela Rodrigo, la viuda de Fernando Ónega, ha llegado junto a su hijo a la capilla ardiente portando un gran cuadro con el rostro del periodista fallecido.

