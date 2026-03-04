Patricia Fernández 04 MAR 2026 - 21:38h.

El cuarto finalista de 'GH DÚO' alucina al escuchar dos testimonios que han visto a Mara con este chico

Juanpi destapa el posible affaire entre Mara y uno de los concursantes de 'Supervivientes 2026': "No me lo ha contado ella"

En este nuevo programa de 'Tentaciones Privé', Juanpi ha hablado después de estar solo unos días fuera de la casa de Tres Cantos tras su paso por 'GH DÚO', donde nos ha contado cómo se encuentra su situación con Mara y donde iba a descubrir unas imágenes que no se esperaba.

Juanpi cuenta su última conversación con Mara tras salir de ‘GH DÚO’

El exconcursante de 'GH DÚO' nos contaba que tiene una decepción muy grande con Mara porque no le ha gustado lo que ha visto cuando ha salido de la casa: "Cuando encendí el móvil no tenía ni un mensaje suyo, no la hablé. Al día siguiente si tenía mensajes suyos, pero no le contesté. Cuando salí no me gustó lo que vi y no le contesté en todo el día. Luego la llamé y no hemos arreglado nada, la verdad".

Juanpi asegura que "le hubiera gustado ver a otra Mara" y la está percibiendo "muy fría y a la defensiva", como que "no está luchando" y a él le hubiera gustado ver su interés en recuperar la relación: "Me dice que ojalá lo arreglemos y no hubiera pasado nada, pero tampoco la he visto que esté que quiera estar conmigo. La puedo perdonar, pero confiar en ella es muy difícil". Además, contaba lo que le ha reprochado Mara de la actitud que ha tenido con Sandra dentro de la casa de 'GH DÚO'.

Mara, pillada con un nuevo chico: Juanpi reacciona a las imágenes

En medio de la conversación con Marta Peñate, sonaba la alarma de 'Tentaciones Privé', momento en el que entraba Asier Montaño: "Vengo con malas noticias, lo que ella dijo de que te iba a esperar y que se iba a portar bien creo que no ha sido del todo así".

Momento en el que se mostraban unas imágenes de Mara en una actitud cariñosa con un chico, las que iba explicando nuestro compañero del programa: "En el momento en el que se da cuenta que le están grabando deja de hacer lo que estaba haciendo. Una persona se pone en contacto conmigo para decirme que grabó este vídeo, pero no solo eso, una segunda persona nos confirma que hace escasas horas le han visto salir de un hotel con este mismo chico".

Dos testigos aseguran que han visto a Mara con el mismo chico

"¿Qué dices?", era la primera reacción de Juanpi al escuchar todo esto, pero todavía quedaba más. La persona que grabó este vídeo daba su testimonio para nuestro programa, lo que este escuchaba muy atento: "Esto pasa el 21 de febrero en una discoteca de Alicante, vimos a Mara como se estaba liando con un chico moreno con perilla y tatuajes, un amigo de ellos nos vio grabarles y les dijo que se apartaran".

"Lunes 2 de marzo, en unos apartamentos de Alicante iban delante de mí y tenían bastante contentos. El chico era moreno con tatuajes, les vi irse juntos al coche", eran las palabras del segundo testigo.

Testimonios que dejaban a cuadros a Juanpi: "¿De verdad? Es una sinvergüenza, yo ya no puedo más. se está riendo de mí y no para de mentirme. Le pregunto por si hay más cosas de contarme y nada, me dice que ya está tranquila y que no hay nada más, pues toma".

Juanpi destapa el posible affaire entre Mara y uno de los concursantes de 'Supervivientes 2026'

Además, Juanpi contaba que tras salir del reality le han llegado varias informaciones sobre Mara, una de ellas que ha tenido algo mientras él estaba en la casa de Tres Cantos con un exparticipante de 'La isla de las tentaciones 9' y que ahora es concursante de 'Supervivientes 2026': ¿qué le han contado sobre esto?