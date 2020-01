Mª Teresa Campos, sobre su posible encuentro con Edmundo: “Inventar, porque lo que inventáis es más gracioso”

Ayer saltaba la noticia de que Mª Teresa y Edmundo habrían hablado y organizado un encuentro para la semana que viene, algo que no ha tardado en desmentir Mª Teresa Campos, pero siendo muy simpática: "Inventar, porque lo que inventáis es más gracioso”. Por otro lado Edmundo hace vida normal en Madrid, aunque dice no haber visto aún los vídeos en los que hablan de él: “Me he visto ochenta y tantos vídeos y me quedan 40 más”. Edmundo sí que se ha cerrado en banda cuando le han preguntado cuando ira a por sus cosas a casa de Mª Teresa.