Mª Teresa Campos no quiere saber nada de Edmundo, pero no se cierra a una reconciliación

El culebrón entre Edmundo y Mª Teresa continua sin nada claro y con un mensaje de ambos bandos donde hablan de que no se cierran a una reconciliación. Edmundo el otro día durante una visita a Málaga se emocionaba al hablar de Mª Teresa Campos. Por otro lado, M ª Teresa no quiere saber nada del que fuera su pareja, pero lo más impactante es que cuando una reportera dice que la reconciliación es imposible ella dice que no ha dicho eso, por lo que parece que no se cierra a una reconciliación. Por su parte, Edmundo dice que él no quería romper y que el tiempo dirá si hay reconciliación.