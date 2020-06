Mila Ximénez reaparece emocionada tras confirmar que padece cáncer: "En dos semanas empiezo la quimio fuerte"

"Hoy he salido, pero a partir de mañana vendrá lo gordo y me quedaré en casa. Os agradezco el respeto que estáis teniendo, pero no voy a salir mucho porque necesito mi espacio (...) En dos semanas empiezo con la quimio fuerte y ya no podré atenderos más (...) Estoy con mucho miedo y con ganas de ver a Alba y a mis nietos, los veré en Marbella".