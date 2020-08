El drama de una periodista de Informativos: okupan su vivienda y le exigen 1.500 euros

Susana Ramos, compañera de Informativos Telecinco , estaba esperando una licencia para reformar su domicilio y poder acceder a vivir cuanto antes. Sin embargo, durante esa espera, unos okupas han asaltado su vivienda en la zona de Manoteras, Madrid, y no se piensan marchar . La periodista está luchando por recuperarla antes de que pasen 72 horas y, por el momento, los asaltantes le p iden 1.500 euros para salir de ahí.

La periodista cuenta todos los detalles de cómo le han okupado su vivienda habitual: "A las 15:30 horas me llamaron porque la vecina había oído ruidos, llamamos a la policía, que se personó aquí, y dijeron que teníamos que poner una denuncia . Estamos en una carrera a contrarreloj con un montón de obstáculos porque tenemos 48 horas para que la policía les desaloje... sino entraríamos en un proceso judicial de un año como mínimo y se podría alargar muchísimo tiempo".

La entrevistada no sabe cómo afrontar esta situación y pide ayuda a las fuerzas de seguridad: "Se ha cometido un delito flagrante y es nuestra vivienda habitual, yo la necesito". Además, por si la situación no fuese delicada, Susana Ramos confiesa que tiene "un bebé de 9 meses y estoy viviendo en un apartamento muy pequeño, no puedo vivir ahí más tiempo".