Omar Montes desmiente el mito de que se pierde la libido en la isla de ‘Supervivientes’

Omar Montes ha hablado durante una entrevista sobre su paso por ‘Supervivientes0 y ha desmentido uno de los mayores mitos de la isla, que se pierda la libido. El ganador dice haberse masturbado hasta en 40 ocasiones y ha llegado incluso a decir el lugar exacto, unos matorrales. Algunos colaboradores no se han terminado de creer lo que ha contado Omar, y aunque sí que creen que lo hiciera, el número de veces es lo que no terminan de creerse. “Contar esas cosas suenan a machadas que a real”, comenta Beatriz Cortázar, que no termina de creerse a cantante.