Isa Pantoja: “Omar ha aguantado cosas de mi madre que ni a mí me han gustado”

Alguno de los colaboradores han comenzado a especular en que Omar pueda darle una ‘puñalada a Isabel Pantoja’, algo que Isa Pantoja ha descartado rápido, alegando que ya han tenido enfrentamientos, y que incluso su madre a veces ha sido dura con Omar. “Omar ha aguantado cosas de mi madre que no me han gustado…Yo soy Omar y a mí nadie me va hablar así” ha matizado Chabelita, que cree que si todo ocurriera fuera sería muy distinto.