Junqueras, en exclusiva para 'AR': "Si no hay mesa de negociación, no hay legislatura"

Ahora, ' El Programa de Ana Rosa ' ha podido hablar en exclusiva con Oriol Junqueras para comprobar la crispación que se vive en su partido: "Esquerra Republicana hizo un acuerdo con el PSOE solo para facilitar una investidura y a cambio de una mesa de negociación entre gobiernos para abordar el conflicto entre Cataluña y el estado español, nada más. Es muy grave que alguien mienta así poniendo palabras en mi boca que yo no he dicho. Por mí pueden hablar perfectamente mis compañeros", contesta Junqueras cuando le preguntan si su partido se sintió traicionado tras el pacto del Gobierno con Ciudadanos para prorrogar el estado de alarma en España.

Sobre si el Gobierno debería buscarse otros socios, Oriol Junqueras se muestra claro: " Si no hay mesa de negociación, no hay legislatura . Está en sus manos. Cuando uno no quiere cumplir las condiciones que se pueden poner muchas excusas. El gobierno español, formado por el PSOE y Podemos, han preferido pactar con la derecha, con Ciudadanos, antes que con Esquerra Republicana, porque nosotros poníamos más condiciones sociales. Esta es su elección, tendrán sus razones".

Cuando le preguntan si votarían "sí" en el caso de que el Gobierno pusiera una fecha para volver a retomar la mesa de negociaciones bilateral , Junqueras se ha explicado: " No sería suficiente. Hemos puesto sobre las mesas unas condiciones claras y que además eran públicas desde el primer momento. Algunas, incluso, han estado aceptadas con el acuerdo con otros partidos, como rebajar a 15 días la prórroga, lo que evidencia que el gobierno español ha elegido la derecha para este momento. Han hecho el pacto que les salía más barato., porque su prioridad no es seguir flotando, el poder es lo que les interesa.".

Además, Junqueras ha explicado lo que sucedió en su partido tras el acuerdo de Sánchez con Arrimadas: "Nosotros nunca llegamos a cerrar ningún acuerdo. El gobierno español negociaba con varios partidos a la vez y eligió quién se lo ponía más barato. Pero nuestras condiciones no eran un capricho sino necesidades sociales de los ciudadanos que creemos que deben ser cubiertas como la prestación retribuida para los padres que no pueden dejar a sus hijos o un mayor margen para que los ayuntamientos puedan utilizar el superávit para políticas sociales. Pero el gobierno ha escogido lo fácil. Nosotros no tememos nada porque siempre cumplimos con nuestros acuerdos. Quien debería temer es el gobierno español, porque hemos visto estos días que firman pactos que después desdicen. Si no cumplen con la mesa de negociación, no hace falta que cuenten con ERC".