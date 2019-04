Juan Carlos Quer: "Ni Abuín se lo cree cuando pide perdón, es un psicópata de libro"

Para el padre de Diana Quer, los momentos vividos durante el juicio fueron "extremadamente duros" . "Ver los relatos que se han producido y que son un mero reflejo de lo que pasó Diana, con la diferencia de que, afortundamente, a esta niña la sacaron dos ciudadanos ejemplares del maletero, pero Diana no tuvo esa suerte . Pensar como padre por lo que pasó Diana con este individuo durante esas dos horas desde que la depositó en el maletero es muy duro. Por eso querían testimoniar ante el Tribunal con el debido respeto que también Diana estaba en esa sala. Ella no puede estar físicamente, pero por eso estaba yo porque no este procedimiento está relacionado con el de Diana”.

El alegato de 'El Chicle': "Me encargaré de que se sepa la verdad"

Antes de que el juicio quedara visto para sentencia y después del incidente en el que el padre de Diana Quer pidió la palabra, el asesino confeso hizo un alegato de seis minutos. "Quiero decir que la Guardia Civil me mintió. Cuando me detuvieron en ningún momento me dijeron que me habían detenido por el tema de Boiro. Si pudiera dar marcha atrás más de dos años lo haría, pero no puedo. Ojalá algún día se sepa toda la verdad. Siento mucho lo ocurrido y, aparte, decirle a la familia de la chica de Madrid que no ponga en duda mucha cosas", comentó.