El terrible testimonio de la víctima de 'El Chicle' en Boiro: "Tengo pesadillas y me despierto por las noches"

Enrique Abuín declara por el presunto intento de secuestro a una joven en Boiro. Sin quererlo, activó la grabadora de su móvil por lo que la conversación entre ellos quedó grabada. Sin embargo, el presunto asesino de Diana Quer niega reconocer su voz en el archivo.

La declaración completa de la víctima

La víctima ha pedido declarar tras un biombo para no tener que ver a su agresor. "Ese día tenía comida familiar, llegue sobre las diez y cuarto. Vi como un coche gris y largo, pensé que iba a aparcar y dije: 'que suerte tuve de llegar cinco minutos antes que encontré sitio'", ha comenzado contando.

"Yo iba con el móvil no me di cuenta de nada, me agarró, me dijo que le diera el móvil, y me puso el cuchillo en la nuca. No le di el móvil porque tengo un problema, tengo un vicio, para mí es como si fuera para otra persona el tabaco, si me falta el móvil… es por toda la información que tengo dentro", explica. "Me dijo: 'sube al coche que te clavo'".

Tras escuchar el ruido de otro vehículo, Abuín cambió de actitud e intentó hacer creer a la víctima que se trataba de una broma. "Cambio su forma de ser, me pregunto si era Carla, me dijo que se había confundido, que era cosa del novio de carla. Al principio no me estaba creyendo lo que me estaba pasado, estaba en shock. Cuando me dijo que era una broma me relaje porque pensé que podría escapar pero cuando me volvió a agarrar me di cuenta de que no era broma".

Abuín la dejó marchar pero ella se dio la vuelta, le vio la cara e intentó ver la matrícula de su coche. En ese momento, el agresor se abalanzó sobre ella. "Me di la vuelta para ver la matricula, me dio una vuelta de 180 grados y me empujó. No sé en que momento abrió el maletero, caí sentada. Tuve rasguños y moratones. Sus palabras eran: 'no chilles que te clavo el cuchillo'. En todo momento agarré el móvil y el bolso porque como soltara el móvil ya no podría defenderme"

Por la noche tengo pesadillas, si oigo un ruido me levanto a ver si las puertas y las ventanas están cerradas". La conversación que la víctima mantuvo con Enrique Abuín se ha podido escuchar al completo ya que sin querer activo la grabadora de su móvil y Con la voz quebrada y haciendo un gran esfuerzo, la víctima de Boiro ha descrito las secuelas psicológicas que este intento de secuestro le ha dejado. "Lo que pasó me cambió la vida totalmente, salía todos los fines de semana, era súper sociable, estaba con mis amigos...Ahora apenas salgo de casa, no hablo casi con mis amigos y solo salgo por el día y porque me lo recomiendan los psicólogos.". La conversación que la víctima mantuvo con Enrique Abuín se ha podido escuchar al completo ya que sin querer activo la grabadora de su móvil y envío un audio a un amigo

La declaración de Enrique Abuín

El presunto asesino de Diana Quer niega los hechos."Pasé por una calle y paré el coche porque había visto otro vehículo que me interesaba. Me baje del mío y cogí una palanca que tenía, me acerqué a ese vehículo. Me acerqué andando y me encontré con este chica de frente. Como necesitaba dinero le pedí el móvil y solo eso. Nada más. No me quiso dar el móvil y forcejeamos"

Como coartada, Enrique Abuín alega que tiene "movilidad reducida" en el brazo. Asegura que le operaron hace dos años y que no puede levantar el brazo por encima del hombro. "No es fácil meter a alguien en un maletero".

Además, 'El Chicle' asegura que no se reconoce su voz en el audio que la denunciante ha aportado como prueba.

El padre de Diana Quer, a escasos metro de ‘El Chicle’ durante el juicio

Patricia Pardo y el equipo de 'El programa de Ana Rosa' han analizado en detalle las imágenes mudas del juicio de Boiro, en las que se ve por primera vez juntos y a escasos metros al padre de Diana Quer y al asesino de su hija, José Enrirque Abuín. Juan Carlos no ha quitado ojo al sospechoso y se ha sentado junto a la madre de la víctima de Boiro, ambos no ejercen como acusación particular, pero querían estar presentes en un día tan importante.

Las imágenes que muestran el modus operandi de ‘El Chicle’ en Boiro

‘El programa de Ana Rosa’ ha tenido acceso a las imágenes de la cámara de seguridad que grabó los instantes previos a la agresión de la joven de Boiro. Hasta tres veces regresó ‘El Chicle’ al punto dónde estaba esperando a que apareciera una nueva víctima. En las imágenes podemos apreciar como la víctima apareció, Abuín arrancó el coche y se desplazó hasta dónde unos minutos después intentó secuestrarla. Imágenes claves para poder suponer que podemos estar ante un posible violador en serie.