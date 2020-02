Padre de Rosa, acusada por el crimen del Guardia Urbano: "Mi hija me dijo que Pedro se había enfadado y se había marchado"

En la segunda sesión de este juicio, el padre de Rosa ha declarado ante el juez: "Pedro estaba jugando a la oca con mis nietas. Por la tarde estuve con Pedro limpiando el patio, mi hija estaba allí y no noté nada raro. El 2 de mayo de 2017 hablé con mi hija y no la noté rara. E coche de Pedro no estaba cuando fuimos a casa, pero no me pareció extraño porque mi hija me dijo que habían discutido y se habían ido", ha contado remontándose a los días inmediatamente posteriores al crimen.