El padre del joven que murió tras cinco llamadas al 112: “Nos abandonaron”

Los padres del joven que murió tras llamar hasta en cinco ocasiones al 112 sin recibir una respuesta clara y un mal servicio por parte que le cogió el teléfono, han realizado una rueda de prensa donde han relatado lo ocurrido. Su hijo comenzó a sentir que no podía respirar bien, y tras llamar al 112, el que les cogió el teléfono les dijo que no se estaba asfixiando , para después de 5 llamadas, tardar 35 minutos en acudir: “Nos abandonaros”.

Los padres están muy indignados con la situación y con el trato que recibieron cuando realizaron las llamadas, donde incluso uno de los que les cogió el teléfono les dijo que no pasaba nada: “Su hijo no se está ahogando, hasta luego señora”. Los padres quieren que las personas que actuaron así de mal paguen lo que han hecho, ya que creen que su hijo podría haber sobrevivido: “Mi hijo podía haber salido adelante, no le dieron ninguna oportunidad”.