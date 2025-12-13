Primera imagen de Melissa Jiménez acudiendo al ginecólogo tras filtrarse que está embarazada de Fernando Alonso

Dónde invierte su dinero Fernando Alonso: coches clásicos, inmuebles y su equipo de e-sports

'¡Vaya fama!' tiene una información en exclusiva sobre una de las parejas del año. Se trata de un testimonio que pone el foco sobre Melissa Jiménez, quien podría estar embarazada de su primer hijo en común con Fernando Alonso (tal y como reveló la revista HOLA hace unos días). Pero la novedad que aporta el programa son las fotos de la pareja que podrían suponer la primera imagen de la periodista embarazada.

Tal y como revela nuestro confidente, en exclusiva, al comentar las imágenes que nos ha hecho llegar, Melissa aparece paseando por la calle tras haber acudido a su ginecólogo de confianza, al cual ha ido a ver después de viajar en avión privado hasta Barcelona: "Como ella llega a una terminal privada, sus padres la están esperando allí y se van al hospital", nos cuenta la persona que ha sido testigo de todo.

Primera imagen de Melissa Jiménez embarazada

Tal y como aseguró la citada revista, la periodista deportiva estaría embazada de seis meses y este sería su cuarto hijo (Melissa Jiménez fue madre de tres hijos llamados Gala, Abril y Max, junto al futbolistas Marc Bartra). Melissa Jiménez vive con ilusión su embarazo desde Mónaco, ciudad en la que reside junto al piloto. En las imágenes aparece junto a sus padres en Barcelona acudiendo a una cita ginecológica.

Gema Fernández, la responsable de la agencia que se ha hecho con estas imágenes, nos cuenta cómo ha sido el seguimiento que han llevado a cabo para conseguir estas imágenes en exclusiva: "Lo sabíamos desde hacía meses y es la primera vez que la vemos haciendo algo relacionado con su embarazo. Si es difícil saber que estaba embarazada, imagina saber si es niño o niña", cuenta la periodista.

Además, Gema nos revela los planes de la pareja para estas navidades: Melisa Jiménez y Fernando Alonso se quedan en Mónaco y no harán como el año pasado, que alternaron Mónaco con Oviedo durante sus vacaciones navideñas. Las familias de ambos viajarán hasta allí para disfrutar de este momento familiar tan especial y esperado.