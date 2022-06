Terradillos, tras preguntar a Olona si continuará en Andalucía: "No recibe a todos los medios y ahí me voy a quedar..."

Macarena Olona explica durante la entrevista que tras las elecciones autonómicas se puso "a disposición en una rueda de prensa a todos los medios de comunicación". Sin embargo, Ana Terradillos no estaba de acuerdo con esta afirmación y no ha dudado en contestarle.

"Dice usted a todos los medios, a todos no, no nos vamos a meter en este debate, pero usted sabe que a todos no recibe, y ahí me voy a quedar...", dice Terradillos con el gesto serio. Olona, que escuchaba atentamente, contesta en la misma línea: "Se queda usted porque quiere, Ana. Yo le distinguiría entre medios y activista políticos. Pero vamos, encantada de hablarlo, fuera y dentro de antena".