Abascal: "La producción nuclear sería muy positiva para abaratar el precio de la energía en España"

"Cuando sucede una epidemia o una guerra sufrimos mucho más de lo que sufriríamos si alcanzáramos una soberanía energética o de productividad", explica Abascal a Joaquín Prat. Luego, apunta: "No se toman las medidas necesarias para resolverlo, el Parlamento Europeo ha proclamado como 'verde' la energía nuclear y en España dice que da igual, que seguimos siendo dependientes y renunciar a la producción nuclear, que sería muy positiva para abaratar el precio de la energía en España" .

El líder del partido 'verde' explica que "nos parece bien que la inmigración sea ordenada y con contratos sin origen ". Sin embargo, Abascal dice: "Pero nos gustaría que en España, los salarios, las condiciones laborales, el coste de la vida, el acceso a la vivienda no fueran los que son y que ese tipo de trabajos fueran realizados por los españoles ".

"Estos aumentaría la natalidad, tener más hijos y no tendríamos que hablar de que los hijos que no tenemos nosotros los importamos de terceros países", dice en pleno directo. Por último, para concluir, sentencia: "Bienvenida la inmigración ordenada, pero sería más bienvenida la mejora de las condiciones laborales y que el nivel de la vida no es el que es en estos momentos".