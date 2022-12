Ana, agredida sexualmente por su padre, teme que se acoja a la ley 'Sí es sí': "Recibí palizas desde los 4 años, era muy agresivo y me manipuló psicológicamente"

"La primera vez que intento denunciar a mi padre es con 15 años, acudo a la jefatura de la Policía Nacional de Oviedo con una amiga", relataba la entrevistada sobre cuándo tomó la decisión de sacar a la luz el abuso sexual al que estaba siendo sometida por su propio padre. " No me creyeron, pensaban que simplemente tenía una mala relación con mi padre, me amenazaron con meterme en un reformatorio", confesaba sobre el trato que recibió por parte de los agentes cuando acudió a comisaría.

Fue en 2010 cuando cambió todo, después de que Ana Cuartas mantuviese una relación telefónica con su padre. "Me dice que hay un tío mío preguntado por el tema de los 'tocamientos' y que si me llamaban tenía que negar los hechos ", afirma la víctima sobre la actitud de su padre. Meses más tarde el rumor corría por la familia y fue entonces cuando Ana recibió una llamada de su tío preguntándole por dicha información: "Todos sabían lo que ocurría, pero nadie tuvo el valor de preguntarme antes".

Además de los abusos, Ana, también recibió una paliza por parte de su padre: "En 2003 me dio una paliza, de la que estuve 45 días encamada , pero desde el hospital me mandaron a la misma vivienda donde recibí la paliza".

"Mi padre intentó por todos los medios que no le llevase a juicio, pero di el paso, mi madre me pagó el juicio contra mi padre", ha dicho sobre la vez que decidió contar la realidad. Su hermano no le ayudó y cuenta la actitud de él ante tal asunto: "Me dijo que si denunciaba me atuviese a las consecuencias".