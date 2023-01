Ana Rosa reacciona a la defensa de Jiménez Losantos ante las críticas de Rocío Monasterio: "Tengo que darte las gracias"

Durante su programa, Federico Jiménez Losantos contestaba a Monasterio: "Lecciones ya me dieron en la escuela . Gallardo piensa que las mujeres son tontas. Me parece puro postureo, yo no sé si vió a Gallardo en la entrevista con Ana Rosa Quintana".

Ante esta defensa, Rocío Monasterio no dudó en responderle: "Escuchar en esa entrevista decir que un hombre no puede hablar de embarazos... Hoy me van a escuchar a mi que tengo cuatro hijos y sé de embarazos". La presentadora, entre risas, ha querido contestarle: "Monasterio, muchas mujeres tienen hijos. Usted tiene cuatro, yo tengo tres... Yo no le he dicho que los hombres no tienen que saber de embarazos".