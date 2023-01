Ana Rosa alucina con la confesión de Máximo Huerta sobre su dimisión del Gobierno: "Describe a un Pedro Sánchez con un ego..."

"Dimitió Máximo Huerta, ayer a Pablo Moto s, le contó cómo había sido su dimisión. .. describe a un Pedro Sánchez con un ego que no le cabe en España", declara Ana Rosa tras ver las declaraciones del ex ministro de Cultura y Deporte.

Las palabras de Máximo en 'El Hormiguero' fueron: "Entré a hablar con él y a decirle me voy no pasa nada. Lo que me resultó paradójico es que empezó a hablar de él, de cómo se le vería en la historia en el futuro". Añadía sobre Sánchez: "Empezó a hablar de todos, que acaban mal en política, mira cómo acabó Zapatero, mira cómo acabó Aznar, mira cómo acabó González... De mi, ¿Qué dirán?. A mi me dieron ganas de decir, padre, que estoy hablando yo".