Ana Rosa, indignada con la portavoz de Junts per Catalunya: "La bandera de España es mía y usted no toca mis cosas"

La presentadora de 'El Programa de Ana Rosa' comenta sobre el acto que realizó Miriam Nogueras , portavoz de Junts, antes de empezar la rueda de prensa aleja la bandera de España porque "estaba muy cerca" y así, no sale en el tiro de cámaras.

En el Congreso de los Diputados, en las habituales ruedas de prensa de la junta de portavoces, la diputada de Junts aparta la bandera de España para que no aparezca en el tiro de cámaras porque "estaba muy cerca". Refiriéndose a la Europea "esta no está tan cerca, me representa mucho más".