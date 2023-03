El PSOE, tras el escándalo de corrupción del Tito Berni: "Feijóo veraneaba y compartía yate con un narcotraficante"

Ana Rosa no quiere perder el tiempo y es directa con la ministra: "¿Qué va a pasar con el despacho del Tito Berni en el Congreso? La policía ha pedido hacer un registro, ¿se va a acceder a que se haga, ya se ha vaciado el despacho o cuál es la situación?". Tras la pregunta, Isabel Rodríguez explica: "No le puedo dar detalles, sí le puedo dar la confianza del Gobierno a la policía, al ámbito judicial y en que se cumplan todos los procedimientos que implican este tipo de actuaciones".

Después de criticar duramente los hechos que el diputado socialista habría realizado formando parte del Congreso de los Diputados, la ministra sorprende con su ataque al PP: "Creo que es muy importante que la ciudadanía tenga claro que aquí no todos somos iguales, el PSOE ha actuado con absoluta contundencia ante unos comportamientos que no son ejemplares, que son constitutivos de delitos, nuestra explulsión y rechazo de aquellos que han participado de este asunto".

Tras su pequeña intrucción, la ministra sentencia: "No pueden decir lo mismo otros partidos políticos, quiero recordar que el que aspira a ser presidente de España, el señor Feijóo veraneaba y compartía yate con un narcotraficante , creo que eso es tan reprobable como estas otras actuaciones". Al decir esto, la cara de la presentadora cambia por completo y la política continúa atacando al líder 'popular': "La responsabilidad pública implica ejemplaridad, en cualquier país europeo impedirían al señor Feijóo participar de la vida pública ... ademas hay otros muchos asuntos abiertos".

Ana Rosa, que escuchaba con atención a la portavoz del Gobierno, comenta: "Doña Isabel, en el tema de la corrupción deberían ir todos juntos. Está sacando una foto de Feijóo de hace 30 años , después hemos tenido otros tantos casos en el PP, en el PSOE con los ERES... yo creo que los ciudadanos quieren que se reaccione , haya ejemplaridad, que no haya corrupción de un partido ; el 'y tú más' no sé si está funcionando, es que tenemos los ERE aquí al lado , la 'Kitchen' todavía vivo...".

Por último, Isabel Rodríguez quiere matizar sus palabras y explicar lo que quería dar a entender con su anterior comentario: "Yo no quería referirme al 'y tú más', me refiero al 'y yo distinto': el pp no actúa con la misma contundencia del PSOE. Hoy en el Senado se sienta una senadora que todavía tiene que justificar de dónde sacó 12 millones de euros o el señor Feijóo tiene la obligación de las normas de la cámara y explicarnos si es beneficiario de sobresueldos o patrimonio por parte de su partido".