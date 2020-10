Las discrepancias por las medidas de restricción tomadas por el Gobierno

Las medidas de restricción tomadas por el Gobierno en la Comunidad están trayendo muchas discrepancias, desde la capital se preguntan si realmente los valores tomados se han hecho a medida para la región, algo que Ana Rosa ha querido expresar en el plató: "¿Por qué 500 por cada 100.000, por qué no 250 como, por ejemplo en París?, a raíz de esto la presentadora ha querido hacer una crítica a la manera en la que se está combatiendo a la pandemia: "¿Por qué no hacer medidas que sean todas ellas útiles?.

Cataluña abre las discotecas con un 50% del aforo

Además, como se ha afirmado en los últimos días, Cataluña ha aprobado abrir los locales de ocio nocturno hasta las tres de la madrugada, con mesas en la pista de baile y con un 50% del aforo, decisión que Ana Rosa no entiende en el momento que se está pasando en el país, cuando en otras zonas se están tomando medidas tan estrictas, plantea que se haga de una manera más global y asegura que todo esto conlleva a una confusión en el país: "Me parece que se hace esto, pero ahora Barcelona está pensando abrir otra vez las discotecas, todo esto es un caos. Yo no digo que se tomen medidas más extremas, yo no lo sé, pero que sean más útiles".