El consejero de Justicia defiende a la comunidad ante las acusaciones del Gobierno: "Nuestra ciudadanía es muy responsable, conviene respetarla"

El consejero de Justicia e Interior de Madrid contesta a Salvador Illa y Fernando Simón

Para contestar a todas estas cuestiones ha estado en directo Enrique López, consejero de Justicia e Interior de Madrid , que en primer lugar ha querido defenderse en la cuestión de los datos: "Esto a quien pone en cuestión no es al gobierno de Comunidad de Madrid, sino al personal médico, que son quien nos dan los datos que luego hacemos públicos". A lo que añade: "La rueda de prensa del Ministro Illa y Simón me dejó perplejo , comenzaron con la afirmación de que no estaban haciendo política y a continuación sin dar ningún dato objetivo empezaron a cuestionar los datos que ofrece la autoridad sanitaria de Madrid, yo les llamo a la responsabilidad. Hay que hablar menos a través de los medios de comunicación y desde luego no cuestionar datos que son objetivos, lo que determina donde estamos es la presión hospitalaria y esta cifra está descendiendo".

Además, ha aplaudido la actuación de los madrileños que están cumpliendo las medidas sin poder ser sancionados por el momento: "Los ciudadanos en su inmensa mayoría a veces nos dan lecciones a los propios políticos, están cumpliendo la norma en su mayoría sin que haya capacidad de sancionar porque nuestra ciudadanía es muy responsable, por eso conviene respetarla, no tener estos debates en público, no cuestionar los datos... Los mismos que cuestionan los datos de Madrid decían que no era necesario el uso de mascarilla porque no había, nos dijeron un grupo de expertos que luego no había, yo no les llamo mentirosos por eso, evidentemente al faltado a la verdad, pero yo no cuestiono eso".