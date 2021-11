El experto energético Morales de Labra desmonta el discurso de Casado: "Sería absurdo, eso no lo ha planteado nadie"

Pablo Casado aseguraba que "a la izquierda no le gusta la nuclear y no le gusta el carbón, el gas y la hidroeléctrica". Así comenzaba el político un debate energético: "Y no le gusta ahora la eólica y se quejan de que los molinos dañan el paisaje, solo les gusta la solar". Casado señalaba que "a las 20:00 de la tarde fue el pico de consumo eléctrico", además afirmaba que a esas horas "no había posibilidad de que la solar emitiera básicamente porque era de noche". "Es una cuestión de lógica", remarcaba el político. El precio de la luz escala un 40% y ahora mismo alcanza los 180,57 euros el megawatio hora, con picos de 235 euros