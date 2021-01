Pere Aragonés niega un posible acuerdo con el PSC: “Tenemos proyectos distintos”

Asegura que la medida de que los contagiados voten de 19 a 20 horas fue tomada por acuerdo entre todos los partidos

Pere Aragonés: “La Junta Electoral Central prohibió que los mayores de 80 años no entraran en el sorteo de las mesas”

Con Salvador Illa fuera del Ministerio de Sanidad y metido de lleno en sus funciones de candidato a la Generalitat y a dos semanas de la celebración de las elecciones catalanas, ‘El programa de Ana Rosa’ ha entrevistado en directo a Pere Aragonés, actual President en funciones de la Generalitat para saber cuál es su opinión del candidato del PSC y sobre las surrealistas medidas sanitarias que se han planteado para la jornada electoral.

Pere Aragonés ha intentado en todas sus argumentaciones aludir al sentido común y la responsabilidad de las personas ya que ellos han intentado por todos los medios el aplazamiento de las elecciones al 30 de mayo y no ha sido posible. Respecto a los mítines ha mantenido que no tenía sentido que se dejara asistir a las personas infectadas de covid19 a los mítines “Los mitinees para la gente el municipio y los demás que se conecten”, ha asegurado al mismo que se mostraba muy crítico con la actuación del gobierno de Sánchez “Ante la tercera ola, el caos de la vacunas y ante un gobierno que no ha plantado ante la Unión Europea… Creo que lo de Illa es un error y no se pueden dejar las responsabilidades que uno tiene”. De hecho, ha recordado cómo él tuvo que ponerse al frente de una situación complicada “Cuando inhabilitaron a Torra era mucha responsabilidad e igual no me convenía políticamente, pero tenía que asumir mi responsabilidad y ahí tenía que estar”.

No cree que la presencia de Iceta en como Ministro de Política Territorial no cree que vaya a cambiar las cosas y sigue viendo al Partido Socialista de Cataluña fuera de los grandes consensos que se plantean. Eso sí, Pere Aragonés tiene claro que su partido no va a llegar a ningún acuerdo con Illa “Defendemos proyectos diferentes y completamente incompatibles”. Ellos tienen claro que su política de gobierno tiene que actuar en dos líneas: la reconstrucción económica de Cataluña y la ejecución de un referéndum que termine con el problema político catalán “Nosotros nunca vamos a renunciar a un gobierno que defienda la independencia de Cataluña”.

“Nosotros tenemos como objetivo un referéndum y ganar más mayoría… Vamos a trabajar para que lo más pronto posible se haga un referéndum en Cataluña y apostamos porque sea un referéndum como el de Escocia… Quiero votar por la independencia de Cataluña sin miedo”, ha asegurado Aragonés con su plan de gobierno más que claro.

Respecto a lo que la presentadora Ana Rosa Quintana ha calificado de “barbaridad” al permitir que las personas infectadas por coronavirus o en cuarentena salgan de sus domicilios para ir a votar el próximo día 14 de febrero, Pere Aragonés ha asegurado que es una medida “acordada por todos los partido políticos que han acordado todas las medidas de la jornada electoral. No se puede prohibir el voto a nadie y la ley no permite las urnas móviles”.

Ana Rosa le ha recordado al President de la Generalitat en funciones que la salud también es un derecho fundamental y él ha vuelto a rebotarle la pelota al Gobierno de Pedro Sánchez: “Y por eso hemos defendido aplazar las elecciones al 30 de Mayo, pero viene el señor Pedro Sánchez y dice que a votar lo antes que se pueda”.

Incluso ha explicado que pidieron que ciertos sectores de la población no participaran en la ejecución de las mesas electorales y no su petición no fue aceptada: “Pedimos a la Junta Electoral Central que se sacara del sorteo para estar en las mesas a los mayores de 80 años y también nos dijeron que no… Pido responsabilidad y sentido común y que el sentido común también lo tenga la justicia y aplacen las elecciones al 30 de mayo”.

Por último, pero no menos importante, Aragonés ha recalcado la falta de responsabilidad en sus funciones de gestión de la pandemia: “Queremos tener decisión sanitaria y el poder de compensar a los sectores más afectados… No somos un estado, lo queremos ser pero todavía no lo somos… El Ministro no toma medidas y se va de campaña electoral, creo que es un error absoluto y garrafal”.

"No nos dan ni mascarillas FPP2", Pedro LLorente vocal de mesa electoral