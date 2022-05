El zasca de Ana Terradillos tras las explicaciones de Pedro Sánchez: "Me la ha puesto a huevo el presidente..."

Tras la intervención de Edmundo Bal, portavoz de Ciudadanos, el presidente del Gobierno comenta: "Los mortales cometemos errores, algunos aciertos..." . Además, recuerda el momento en el que tomó el cargo: "Cuando llegué al Gobierno hace cuatro años después de una moción de censura tuve que enfrentarme a la siguiente petición de la Audiencia Nacional: Si desclasificaba o no documentos que permitiera a la justicia investigar la estructura parapolicial que se había montado por parte de la administración del Partido Popular para espiar a adversarios políticos de manera ilegal y también para obstaculizar la investigación de la justicia en sus casos de corrupción".

Dirigiéndose a Bal, el presidente señala hacia el Partido Popular: "¿Me está diciendo que tengo que encubrir un delito? Este no es el Gobierno que hace eso, fue uno anterior". Ana Terradillos interviene para criticar las explicaciones de Sánchez: "¿Y por qué no se denunció esa infección que hubo en el móvil de Arancha González Laia en junio de 2021? Donde ya el CNI avisó a la ministra de Asuntos Interiores que en ese caso sí que había sido gordo, que le habían robado material". La presentadora concluye: "Me lo ha puesto a huevo el presidente".