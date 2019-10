Joaquín Prat cree que no hay un montaje entre Estela y Kiko: "Se les ha ido de las manos"

Joaquín Prat ha hablado sobre el acercamiento entre Estela Grande y Kiko Jiménez en 'GH VIP'. El presentador ha hablado sobre la evidente atracción entre los dos concursantes que han pedido una hora sin cámaras y la reacción del marido de ella, Diego Matamoros. "De Kiko y Sofía me podría esperar cualquier cosa, creo que algunos no creéis a Diego, pero yo sí me lo creo. Viendo su trayectoria en la tele, no me creo que haga un montaje en estas circunstancias". Además, Prat ha afirmado que a Estela y Diego el juego "se les ha ido de las manos".