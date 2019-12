‘El Programa de Ana Rosa’ ha conseguido las primeras imágenes de Mª Teresa Campos desde que se anunció hace varios días su ruptura con Bigote Arrocet. La presentadora no ha ofrecido ninguna declaración y sus hijas Terelu y Carmen Borrego han pedido respeto por su madre, ya que no lo está pasando bien. Los colaboradores no entienden la actitud de Bigote que hace apenas una semana felicitaba la Navidad con el villancico que cantó junto a Mª Teresa Campos.