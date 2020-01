Edmundo ha vuelto a España tras pasar un tiempo en Londres donde ha estado con su familia. El humorista ha hecho su primera aparición en España tras su ruptura con Mª Teresa Campos, y parece haber estado desconectado: “Todo lo que me estáis contando me pilla desprevenido”. Edmundo parece no conocer muchas de las cosas por las que le preguntan los periodistas. El humorista no ha contestado a ninguna pregunta, solo ha hablado de su estancia: “En Londres he estado pasándolo bien con mi nieto”.