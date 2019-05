Portavoz de 'Stop Centro de Menores': "No es racismo, simplemente no queremos problemas"

La alcaldesa de Rubí, un municipio de Barcelona, se ha puesto de parte de los vecinos y pide a la Generalitat que rectifique en su decisión de trasladar a 80 ‘menas’ (menores extranjeros no acompañados) a un antiguo hotel de la localidad. “No es racismo. No tenemos nada contra los menas, nos dan mucha pena estos chavales, pero no queremos problemas", dice el portavoz de la plataforma 'Stop Centro de Menores'. Además, asegura que la Generalitat tiene previsto alojar a 5.000 'menas' y denuncia la falta de planificación.