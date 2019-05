Protestas en Barcelona tras el traslado de 80 menas a un hotel de 20 habitaciones

La directora de Atención a la Infancia y a la Adolescencia de la Generalitat fue abucheada en una localidad de Barcelona tras anunciar que trasladará a un grupo de 80 'menas' (menores extranjeros no acompañados) a un hotel en desuso en Rubí. Los vecinos se quejan de que el hotel no tiene la capacidad suficiente, ya que tan solo cuenta con 20 habitaciones y cerca no se encuentran ni servicios de transporte ni centros de ocio. La alcaldesa de la localidad se ha puesto de parte de los vecinos y pide a la Generalitat que rectifique en su decisión.