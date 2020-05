La reacción de Adara tras el duro testimonio de su madre: "Mi madre solo ha contado una pincelada de lo que fue su infancia"

El testimonio Elena Rodríguez, madre de Adara fue uno de los más duros de la noche y acabó por hacer llorar a Lara Álvarez. "Esa niña era disléxica y tenía falta de concentración. Su mamá no lo entendía y pensaba que se portaba mal y usaba la correa. Amo a mi madre más que a mí misma, ella no se dio cuenta que cada correazo que me daba hacía que yo me hiciera más pequeña, y dejara de existir y creciera en mí un monstruo que me atormentaba continuamente y me dijera que no podía hacer nada", relataba en directo desde la isla.