Adriana Dorronsoro y el Maestro Joao recrean a Adara y Gianmarco viendo las luces de Navidad

El Maestro Joao y Adriana Dorronsoro han recreado el que sería el primer paseo de Adara y Gianmarco viendo las luces de Navidad. El Maestro Joao ha aprovechado para analizar la situación de Adara antes de que salga de la casa: “Creo que Hugo no va a querer ni hablar con Adara”. Además, el Maestro Joao dice que cree que el conflicto salpicará también a la madre de Adara: “La relación de la madre de Adara yo creo que estaba rota, y el padre de Adara me ha dicho que la madre sabe cómo manejarse en los conflictos”. Tras esto, el ex concursante ha añadido que por eso cree que Hugo se lleva mejor con el padre de Adara.