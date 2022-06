El portavoz de la RFEF, sobre Tebas y LaLiga: "Son una mafia, asesinos de reputaciones y tienen la lucidez del psicópata"

Matallanas: "El señor Tebas está detrás de esta campaña, como ha demostrado en ‘Ok Diario’. No me creo que ningún periodista mienta a sabiendas"

"No quieren que Rubiales esté en la Federación, no quieren ni que ande por la Gran Vía..."

El enfrentamiento entre Matallanas y Olmo: "Me faltas el respeto, ten dignidad que el miente eres tú"

Javier Matallanas, portavoz de la Federación Española de Fútbol, comparece en 'El programa de Ana Rosa' tras el escándalo de los mensajes de Luis Rubiales al presidente del Gobierno. El representante desmiente la información y critica duramente a 'El Confidencial' por publicar noticias falsas.

El entrevistado quiere empezar su relato dejando claro que "se demostró que en las comisiones de la Supercopa de Arabia no había nada ilegal". Luego, añade sobre todo el revuelo que se creó: "Todo es mentira, es mentira lo de que el Comité de Ética manipuló un papel, mentira lo del espionaje, mentira lo de las amenazas al presidente del Gobierno, es mentira hasta lo de las primas que han sacado y ya lo desmentirán los jugadores si se les pregunta".

"El Confidencial' no ha preguntado en ningún momento a la RFEF, está inventándose un relato para conseguir esto, esta trama en la que está detrás Javier Tebas", declara Matallanas. Por otro lado, el portavoz confiesa cuál es su opinión: "Yo que he estado 20 años en 'El Confidencial', estoy flipando por cómo se pasan todas las líneas rojas en un periódico que yo pensaba que era de referencia".

En cuanto al supuesto 'enchufe' de la pareja de Luis Rubiales en la RFEF, Matallanas responde: "La relación sentimental de la que hablas hoy es falsa, esa señorita es una profesional economista". Por otro lado, el portavoz ataca directamente a Olmo sobre el pasado de ambos trabajando en 'El Confidencial': "Algún trabajo de investigación te he dado, pero a lo mejor era muy laborioso o complicado y no has querido seguirlo. Precisamente era de Tebas y Roures".

"El señor Tebas está detrás de esta campaña, como ha demostrado en ‘Ok Diario’. No me creo que ningún periodista mienta a sabiendas. Pero visto lo visto, le están engañando o está pasando todas las líneas rojas, cada día se supera, escribe como si fuese la Fiscalía y de todo lo que ha escrito todavía no hay ningún delito", dice sobre el presidente de LaLiga y José María Olmo.

Matallanas dice públicamente quién es la persona que dirige esta supuesta campaña contra la RFEF: "Esto es una trama perfectamente orquestada por el señor Tebas, día a día, de cómo ha captado empleados, son todos peones para seguir esto...".

"No quieren que Rubiales esté en la Federación, no quieren ni que ande por la Gran Vía, son asesinos de reputaciones y tienen la lucidez de psicópata para hacer creer lo que es mentira y destrozar la reputación de una persona. No lo van a conseguir", sentencian desde la RFEF.

El portavoz de la Federación insinúa que Javier Tebas utiliza "sus armas" y pone de ejemplo "los satélites de LaLiga" para espiar y atacar a los miembros del equipo de Luis Rubiales. Unos supuestos actos que hacen a Matallanas catalogar a LaLiga como una "mafia".