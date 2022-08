El propietario que desalojó a sus okupas mientras se bañaban en la piscina: "Estoy pagando 380.000 euros y ellos entran a la fuerza, es triste"

Víctor, que es el propietario, interviene en directo para aclarar todos los detalles: "Esa casa era del banco, pero desde hace un año es de mi propiedad. La compramos, todavía no nos hemos instalado porque tenemos un proyecto de reforma para dejarla a nuestro gusto ". Luego, confiesa: "Este finde volvíamos de la playa, pasamos por casa a recoger unas cosas y cuando vamos a entrar mi mujer se da cuenta de que la llave no entra ... llega un vecino a decirnos que nos la habían okupado".

"Mi mujer y las niñas se ponen a llorar como locas... las llevo a casa de un familiar y yo voy a hablar con dos amigos", explica. Víctor pone el contexto del motivo por el que actuó: "Ya he pasado por un trámite de desalojo, mi familia compró un inmueble en 2017 y lo conseguimos desalojar en 2022 en marzo , ¡un proceso legal de cinco años donde hemos tenido cuatro juicios, 20 recursos y unos gastos en abogados inmensos!... conocerlo de primera mano te hace olvidar la idea de iniciar otro proceso de desalojo legal".

"Esta vivienda deseo que sea mi primera vivienda, va a empezar la reforma en muy poco, ver a mis niñas y mujer llorando... pues no pensé en otra cosa que se desalojara la casa de forma inmediata; el drama que tenía encima, el hipotecón que tengo", comenta Víctor. Además quiere aclarar que nunca usó la violencia y entraron de forma cívica: "Sabemos que si dentro pasa algo el problema lo tenía yo y no ellos, lo cual es triste. Por suerte dimos con unos okupas que colaboraron al saber que no era del banco".