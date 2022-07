La nieta de la anciana a la que okuparon su casa: "Nos devolvieron las cenizas de mi abuelo y un abrigo, hasta el gato estaba dentro"

'El programa del verano' habla con la nieta de Hortensia, la anciana de Colmenar Viejo a la que le han ocupado su casa con sus pertenencias las cenizas de su marido y hasta su gato. La familia no entiende que la justicia todavía no haya echado a los intrusos y explica todos los detalles a las puertas de los juzgados.

Joaquín Prat pregunta por las posibilidades que existen para poder echar a esos okupas de la residencia de la anciana y su nieta responde resignada: "Es que no hay más salida, ya hemos denunciado, tenemos que esperar, tienen dentro todas las cosas de mi abuela. ..". Además, Irene explica que su abuela, que se encuentra en una residencia, desconoce que han okupado su domicilio: "Ella quiere volver a vivir a su casa otra vez con una persona que le ayude, tiene muchas ganas de volver a su casita a vivir con su gatito... y claro, no le podemos decir que sí" .

En cuanto a los objetos recuperados del interior, Irene dice: "Hemos recuperado prácticamente nada, nos dieron un abrigo y las cenizas, nada más ". Después, la nieta apunta sobre qu e no es una segunda residencia de la anciana: "Esta casa se determina morada, siempre que no esté desokupada, tengas tu suministros al día y vayas una vez al año... están sus bienes, toda su vida dentro, hasta su mascota ."

Por último, la nieta se pronuncia sobre los guardias civiles que no intervinieron al ver que las personas okupaban el domicilio de su abuela: "Hay falta de actuación, no hemos pedido que declaren ni creo que acudan". Por último, Irene dice resignada: "Si la sentencia hoy no sale favorable para ellos, pueden apelar...".