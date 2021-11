Jorge Javier Vázquez, a Ana Rosa Quintana: "Creo que todavía estamos como que no nos lo creemos"

Ana Rosa Quintana anunció en directo en su programa que le han diagnosticado cáncer de mama. Está localizado, no hay metástasis pero la enfermedad requiere de un tratamiento "intenso" que la mantendrá alejada de la pantalla durante algún tiempo.

Jorge Javier Vázquez tomaba la palabra en 'Sálvame' para mandarle un beso y todo su cariño. El presentador se declaraba impactado, sobre todo con uno de los momentos de Ana Rosa ante las cámaras: “A mí me impresionó mucho un plano así como de refilón de ella abandonando el plató”.

Parece que hay gente a la que no le puede pasar nada, y no le va a pasar

“Creo que todavía estamos como que no nos lo creemos porque una presencia tan continuada en nuestras vidas…”, apuntaba Jorge Javier Vázquez y es que la presentadora lleva 17 años en la cadena: “Parece que hay gente a la que no le puede pasar nada, y no le va a pasar”.