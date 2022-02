El mensaje de Rocío Carrasco a Ana Rosa Quintana: “Te mando toda la fuerza del mundo, de esta salimos”

El pasado mes de noviembre, Ana Rosa Quintana anunció que tenía que ausentarse durante una temporada del programa porque le habían detectado un cáncer de mama. "Hoy tengo que despedirme por una temporada, espero que no sea muy larga, me han detectado un carcinoma en una mama, afortunadamente está localizado y no hay metástasis, pero requiere un tratamiento intenso que me va a mantener alejada de este plató y estos compañeros, que también son mi familia", dijo la presentadora.