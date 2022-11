Pilar Gómez confiesa su experiencia con Pablo Iglesias tras el ataque a Yolanda Díaz: "Sé perfectamente cómo trata a las mujeres, es un autoritario"

Pablo Iglesias, tras conocer las intenciones políticas de Yolanda Díaz ara las próximas elecciones, la señala en una radio: "Cuidado con faltar al respeto a los militantes de Podemos. Compañera, te hemos hecho vicepresidenta, respétanos". La ministra, sobre las palabras de su exjefe, responde: "Yo creo que no le debo nada, su forma de hacer política que yo no he practicado. Pablo, es verdad, me propuso ser ministra y no quería serlo, nunca quise ser vicepresidenta del país y fui designada".