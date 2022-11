Joaquín Prat confiesa por qué hace pis sentado en el váter: "Va muy bien para la próstata y es más higiénico"

A mitad del programa, Joaquín Prat no puede contener su silencio y toma la palabra: "Estaría muy bien crear el movimiento de aquellos que todavía no han entendido que la taza del váter hay que bajarla cuando terminas" . Sus compañeros no pueden contener la risa al escuchar su comentario.

"Por no hablar de aquellos y aquellas que no tiran de la cadena... claro, a esos ya no les puedes pedir que bajen la taza del váter", reitera con el gesto indignado. Joaquín Prat sigue con su discurso: "Hay tanta gente que no entiende que la taza del váter hay que dejarla bajada, que convendría recordarlo de vez en cuando".